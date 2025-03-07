ألمانيا تدعو إلى تفادي "دوامة العنف" بعد الإشتباكات في سوريا

حضت وزارة الخارجية الألمانية الجمعة كل الأطراف في سوريا على تجنب "دوامة العنف" بعد تقارير أفادت بوقوع اشتباكات في الساحل السوري بين قوات الأمن وموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد.



وجاء في منشور لوزارة الخارجية الألمانية على منصة للتواصل الاجتماعي: "نحن مصدومون إزاء العدد الكبير للضحايا في المناطق الغربية في سوريا. ندعو كل الأطراف إلى السعي لحلول سلمية والوحدة الوطنية والحوار السياسي الشامل والعدالة الانتقالية لتخطي دوامة العنف والكراهية".

