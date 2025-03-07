الحوثيون يمهلون إسرائيل 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة

هدد زعيم حركة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي اليوم الجمعة باستئناف العمليات البحرية ضد إسرائيل إذا استمرت بعد أربعة أيام في منع دخول المساعدات وغلق المعابر.



وشنت الحركة المتحالفة مع إيران أكثر من 100 هجوم على حركة الشحن البحرية منذ تشرين الثاني 2023، قائلةً إن الهجمات تضامن مع الفلسطينيين في حرب إسرائيل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، وتراجعت الهجمات في كانون الثاني بعد وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.



وخلال تلك الهجمات، أغرق الحوثيون سفينتين واستولوا على أخرى وقتلوا أربعة بحارة على الأقل، ما أدى إلى اضطراب حركة الشحن العالمية لتضطر الشركات إلى تغيير مسار سفنها لتسلك طريقا أطول وأعلى تكلفة حول جنوب القارة الإفريقية.



وقال الحوثي: "سنعطي مهلة أربعة أيام وهذه مهلة للوسطاء فيما يبذلونه من جهود إذا استمر العدو الإسرائيلي بعد الأربعة الايام في منع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستمر في الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول الدواء إلى قطاع غزة فإننا سنعود إلى استئناف عملياتنا البحرية ضد العدو الاسرائيلي. كلامنا واضح ونقابل الحصار بالحصار".