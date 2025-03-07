مصدران لرويترز: أميركا تدرس خيارات لتخفيف العقوبات على الطاقة الروسية

أفاد مصدران رويترز بأن الحكومة الأميركية تدرس سبل تخفيف العقوبات على قطاع الطاقة الروسي في إطار خطة واسعة النطاق تهدف إلى تمكين واشنطن من رفع العقوبات سريعًا إذا وافقت موسكو على إنهاء الحرب في أوكرانيا.