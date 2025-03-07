مصر تعبر عن قلقها إزاء التطورات في سوريا

عبرت مصر اليوم الجمعة عن قلقها إزاء المواجهات في محافظة اللاذقية السورية والتي أدت إلى سقوط قتلى ومصابين.



وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: "تؤكد مصر على موقفها الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، ورفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري الشقيق".



وأكد البيان على "أهمية مكافحة كافة أشكال العنف، وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية السورية فوق كل اعتبار، والعمل على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة في سوريا".



وشددت الوزارة على ضرورة "تدشين عملية سياسية انتقالية شاملة تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري دون إقصاء وتضمن حقوق جميع الطوائف".