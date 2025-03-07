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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعم الخطة العربية بشأن غزة
أخبار دولية
2025-03-07 | 16:16
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الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعم الخطة العربية بشأن غزة
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الجمعة دعمه الخطة العربية لإعادة إعمار غزة من دون تهجير الفلسطينيين، في مستهل اجتماع طارىء لوزراء خارجية المنظمة في جدة يتوقع أن يتبنى بالإجماع مخرجات قمة القاهرة العربية بداية الأسبوع الحالي لمواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأثار ترامب صدمة وغضبًا عندما اقترح الشهر الماضي سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة بناء المناطق المدمرة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد ترحيل السكان البالغ عددهم 2,4 مليون إلى مكان آخر، خصوصًا مصر والأردن، من دون خطة لإعادتهم.
وتبنى القادة العرب خلال قمة طارئة في القاهرة الثلاثاء خطة طرحتها مصر لإعادة إعمار غزة تلحظ عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع. لكن وزارة الخارجية الأميركية قالت الخميس إن الخطة المصرية بشأن غزة "لا تلبي تطلعات" ترامب.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن بلاده، وهي وسيط رئيسي في محادثات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ستسعى للحصول على دعم الدول الإسلامية لخطتها لإعادة إعمار غزة في قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة "حتى تكون خطة عربية وخطة إسلامية".
وفي جدة على ساحل البحر الأحمر، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمته الافتتاحية "دعم الخطة العربية".
وأعلن طه "دعم خطة إعادة الإعمار لقطاع غزة التي اعتمدتها القمة العربية مع التمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء في أرضه، لما تشكله من رؤية مشتركة وواقعية تستوجب من الجميع حشد الدعم المالي والسياسي اللازمين لتنفيذها، في إطار مسار سياسي واقتصادي متكامل لتحقيق رؤية حل الدولتين"، بحسب بيان صحافي لمكتبه.
وحذر طه من "خطورة الإجراءات والمحاولات الإسرائيلية المرفوضة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين".
من جهته، دعا رئيس وزراء ووزير خارجية فلسطين محمد مصطفى "الأشقاء لتكثيف الجهود لحشد الدعم الدولي والضغط الدبلوماسي والسياسي والقانوني والاقتصادي على دولة الاحتلال".
ودعا مصطفى الوزراء المشاركين لتبني الخطة العربي "كخطة عربية اسلامية مشتركة تضمن إعادة إعمار غزة بأياد فلسطينية دون تهجير وبدعم إقليمي ودولي".
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