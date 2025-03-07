مقتل 5 في هجمات روسية على منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا

أعلن ممثلو الادعاء في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا أن خمسة من سكان المنطقة قتلوا اليوم الجمعة في هجمات روسية على عدد من القرى.



وأوضحوا في رسالة على تطبيق تيليغرام أن أحد السكان قتل في بلدة بوكروفسك، وهي نقطة محورية للتقدم الروسي غربًا عبر منطقة دونيتسك.



وقتل شخصان في هجمات على قرى بالقرب من مدينة كوستيانتينيفكا إلى الشمال الشرقي، فيما سقط آخر في قرية بالقرب من بلدة كوراخوف والتي قال الجيش الروسي إنه سيطر عليها في كانون الثاني.



وتتقدم القوات الروسية ببطء لكن بثبات عبر منطقة دونيتسك كجزء من حملة للسيطرة على دونباس التي تتكون من منطقتي دونيتسك ولوجانسك.