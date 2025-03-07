الشرع: سنلاحق "فلول" نظام الأسد ونحاكمهم

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الجمعة في أول تعليق له بعد أعمال العنف في المناطق الساحلية في البلاد أن سوريا ستلاحق "فلول" نظام بشار الأسد المخلوع وستقدمهم للمحاكمة.



وقال: "بعض فلول النظام الساقط تسعى لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها... سوريا واحدة موحدة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها"



وأضاف: "أؤكد على قوى الأمن بعدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة برد الفعل... كل من يتجاوز على المدنيين سيحاسب حسابا شديدا".



وذكر أن الإدارة السورية الجديدة لا ترغب إلا في "صلاح البلاد التي دمرتموها ولا غاية لنا بدمائكم"، مخاطبًا "فلول" نظام الأسد الذي أطاحت به قوات المعارضة في الثامن من كانون الأول.



وأشار إلى أننا "سنستمر بحصر السلاح بيد الدولة ولن يبقى سلاح متفلت في سوريا".