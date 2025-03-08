البرازيل بدأت حوارا مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية

أعلنت البرازيل، ثاني أكبر مُصدّر للصلب إلى الولايات المتحدة، الجمعة أنها بدأت محادثات مع إدارة دونالد ترامب ردا على زيادة الرسوم الجمركية على الصلب المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 آذار.



تشهد العلاقات التجارية بين برازيليا وواشنطن توترا، إذ يريد الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم لجميع شركائه التجاريين.



ومن المقرر أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ في 12 آذار، وستؤثر بشدة على البرازيل التي صدرت 4.08 مليون طن من الصلب إلى الولايات المتحدة عام 2024.