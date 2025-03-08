سويسرا تشدد إجراءات تجميد أصول الأسد

اعلنت سويسرا الجمعة انها فرضت تجميدا أكثر صرامة على أصول الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ومقربين منه.



وذكرت في بيان أن الحكومة "تريد ضمان عدم نقل أي أصول تابعة لحكومة الأسد السابقة خارج سويسرا، بغض النظر عن تطور العقوبات".



وضع الهجوم الذي شنته فصائل معارضة وأطاح الأسد في كانون الأول نهاية لقبضة عائلته التي استمرت عقودا على السلطة.