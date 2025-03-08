ستارمر يشيد بـ"التقدم" المحرز بشأن الدفاع وأوكرانيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي

أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الجمعة ب"التقدم" الذي أحرزه الاتحاد الأوروبي في قمته الاستثنائية بشأن الدفاع وملف أوكرانيا الخميس، واصفا إياه بأنه "خطوة تاريخية إلى الأمام"، وفق ما ذكرت متحدثة باسم داونينغ ستريت.



وغداة القمة تحدث ستارمر الجمعة عبر الفيديو مع رئيسي المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، إضافة إلى قادة كندا وتركيا والنروج وايسلندا.



كما تحدث الزعيم البريطاني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة. ووفقا لداونينغ ستريت، فقد "قارنا ملاحظاتهما" حول عملهما لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا.

