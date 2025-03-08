البرلمان اليوناني يصوّت ضد مذكّرة بحجب الثقة عن الحكومة بعد كارثة القطار

صوّت البرلمان اليوناني الجمعة ضد مذكّرة بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية إدارتها لأسوأ كارثة قطارات في البلاد عام 2023 أثارت احتجاجات عارمة.



وفي حين أيّد 136 نائبا حجب الثقة عن الحكومة صوّت 157 ضد المذكّرة التي قدّمها حزب باسوك الاشتراكي وتشكيلات يسارية أخرى أقل تمثيلا، بعد نقاشات استمرت ثلاثة أيام.



وكان متوقّعا أن تنجو الحكومة من مذكرة حجب الثقة إذ إن لحزب الديموقراطية الجديدة الحاكم بزعامة رئيس الحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس 156 نائبا في البرلمان المؤلف من 300 عضو.

