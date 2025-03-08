وزير الخارجية الأميركي لنظيره الأوكراني: ترامب مصمم على إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن

اعلن الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيا وأبلغه بأن الرئيس دونالد ترامب عاقد العزم على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.



وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "أكد الوزير أن الرئيس ترامب عازم على إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن وشدد على أنه يتعين على جميع الأطراف أن تتخذ خطوات لضمان تحقيق سلام دائم".