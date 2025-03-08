منظمة التعاون الإسلامي تتبنى الخطة العربية بشأن غزة



أكّد وزيرا خارجية مصر والسودان السبت أنّ منظمة التعاون الإسلامي تبنت، في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية في جدة، الخطة العربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، لمواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لفرانس برس بعد الاجتماع "بالتأكيد إنه أمر شديد الإيجابية أن يتبنى الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الخطة المصرية... التي أصبحت الآن خطة عربية إسلامية". وأكد نظيره السوداني علي يوسف الشريف أنّ "هناك اتفاقا تاما بين كل الدول المشاركة على تبني الخطة العربية".

