الشرع يحضّ المقاتلين العلويين على تسليم السلاح "قبل فوات الأوان"

حضّ الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع المقاتلين العلويين الذين أطلقت السلطات السورية عمليات أمنية ضدّهم على تسليم سلاحهم وأنفسهم "قبل فوات الأوان"، متعهّدا المضي قدما في مكافحة كل "سلاح منفلت" بعد أعمال عنف أوقعت أكثر من 220 قتيلا في غرب البلاد.



وقال الشرع "قد اعتديتم على كل السوريين وإنكم بهذا قد اقترفتم ذنبا عظيما لا يغتفر وقد جاءكم الرد الذي لا صبر لكم عليه فبادروا إلى تسليم سلاحكم وأنفسكم قبل فوات الأوان"، وذلك في خطاب بثّته قناة الرئاسة السورية على منصة تلغرام. وتابع الشرع "سنستمر بحصر السلاح بيد الدولة ولن يبقى سلاح منفلت".

