ارتفاع حصيلة الضربات الروسية في شرق أوكرانيا إلى 11 قتيلا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الضربات الروسية على مدينة دوبروبيليا في شرق أوكرانيا الى 11 قتيلا على الأقل، بحسب ما أفادت خدمات الإسعاف السبت.



وأوردت خدمات الاسعاف عبر تلغرام أنه "خلال الليل، قصف الروس وسط دوبروبيليا. قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب 30 بجروح". وكانت السلطات المحلية أفادت في حصيلة سابقة عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

