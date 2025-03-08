رهائن مفرج عنهم يطالبون نتانياهو بتنفيذ الاتفاق مع حماس "بالكامل"

طالب أكثر من 50 رهينة مفرج عنهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس "بالكامل" وضمان الإفراج عمن تبقى من محتجزين في غزة.



وجاء في رسالة وقعها 56 من الرهائن المفرج عنهم، نشرت ليل الجمعة عبر منصة إنستغرام، "نحن الذين عشنا نعلم أن العودة إلى الحرب تهدد حياة أولئك الذين تركناهم خلفنا".



وطالب الموقعون، ومنهم ياردن بيباس الذي لقيت زوجته وولداهما حتفهما أثناء الاحتجاز في القطاع، نتانياهو بـ"تنفيذ الاتفاق بالكامل".