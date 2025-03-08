دعم غربيّ للخطة العربية لإعادة إعمار غزة

أكّد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أنّهم يدعمون الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، التي ستتكلف 53 مليار دولار وتتجنب تهجير سكان القطاع.



وقال الوزراء: "تظهر الخطة مسارًا واقعيًا لإعادة إعمار غزة وتتعهد، إذا تم تطبيقها، بتحسين سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين، الذين يعيشون في غزة".