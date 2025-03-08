وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبيّ: بوتين لا يبدي أيّ اهتمام بالسّلام في أوكرانيا

رأت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبيّ كايا كالاس أنّ الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين لا يبدي أيّ اهتمام بإحلال السّلام في أوكرانيا، وذلك عقب ضربات جديدة شنّتها موسكو في شرق البلاد ليلا.



وكتبت كالاس عبر منصة إكس: "تسقط الصواريخ الروسية بلا توقف على أوكرانيا، وتسبب مزيدا من الموت والدمار. مرة جديدة، يظهر بوتين أنه ليس مهتما بالسلام. علينا زيادة دعمنا العسكري (لكييف)، والا سيدفع مزيد من المدنيين الأوكرانيين الثمن الأغلى".