إسرائيل تضرب أشخاصًا تجمعوا لاستلام مُسيرة أطلقت من خارج قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيليّ قصف طائرة مسيرة أطلقت من أراضيها إلى قطاع غزة واستهداف عدة أشخاص حاولوا الاستحواذ عليها في جنوب القطاع.



وقال الجيش إنّ الطائرة عبرت من الأراضي الإسرائيلية قبل أن يتم استهدافها في جنوب القطاع المحاصر.



وأوضح بيان الجيش أنّ طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيليّ شنت هجومًا على طائرة مسيرة وعدد من المشتبه بهم الذين استحوذوا عليها في جنوب قطاع غزة.



وأعلن الجيش في وقت سابق إحباط محاولات مماثلة لتهريب أسلحة بواسطة طائرات مسيرة إلى القطاع.