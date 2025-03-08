مصدر دبلوماسيّ تركيّ لرويترز: وفود من تركيا والأردن وسوريا والعراق ستجتمع في عمان

أعلن مصدر دبلوماسيّ تركيّ أنّ وفودًا رفيعة المستوى من تركيا والأردن وسوريا والعراق ستجتمع، في عمان، الأحد، لبحث التعاون الأمنيّ والتطورات الإقليمية.



وقال المصدر الدبلوماسيّ التركيّ لرويترز، إنّ وزراء الخارجية سيحضرون الاجتماع وكذلك وزراء الدفاع أو القادة العسكريين ورؤساء أجهزة المخابرات في الدول الأربع.



وأكّد أنّ المسؤولين سيبحثون التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلَا عن التطورات الإقليمية.