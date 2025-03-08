غارة إسرائيلية قتلت فلسطينيَيْن في رفح

قتلت غارة جوية إسرائيلية فلسطينيَيْن، في رفح، في جنوب قطاع غزة، على ما أفادت مصادر طبية لرويترز.



وقال الجيش الإسرائيليّ إنّ طيرانه ضرب طائرة مسيرة عبرت من إسرائيل إلى جنوب غزة و"عددًا من المشتبه بهم" حاولوا التقاطها فيما بدا أنه محاولة تهريب فاشلة.

