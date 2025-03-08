البابا فرنسيس يخضع لعلاج فيزيائي

يخضع البابا فرنسيس لعلاج فيزيائي بعد أن أمضى ليلة هادئة في المستشفى حيث يُعالج من التهاب رئوي، حسبما أعلن الفاتيكان.



وذكر الفاتيكان أن البابا فرنسيس "يتلقى العلاج والعلاج الطبيعي هذا الصباح" عقب بيان سابق قال فيه أن البابا أمضى ليلة "هادئة".



وعانى الحبر الأعظم من أزمات تنفسية عدة منذ دخوله المستشفى كان آخرها الإثنين. ويؤكد الفاتيكان أن حالته "مستقرة".