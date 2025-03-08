الصليب الأحمر في سوريا: لوصول "آمن" للمسعفين إلى غرب البلاد بعد المواجهات

طالب الصليب الأحمر في سوريا بوصول "آمن" للمسعفين إلى غرب البلاد، إثر المواجهات بين قوات الأمن وموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد.وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا في بيان عن "قلق بالغ إزاء التقارير المتعلقة بأعمال العنف التي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في المنطقة الساحلية من سوريا".ودعت إلى "احترام أرواح المدنيين" و"السماح للمسعفين والعاملين في المجال الإنساني بالوصول الآمن لتقديم المساعدة الطبية ونقل الجرحى والجثامين".