الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الصليب الأحمر في سوريا: لوصول "آمن" للمسعفين إلى غرب البلاد بعد المواجهات

أخبار دولية
2025-03-08 | 10:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الصليب الأحمر في سوريا: لوصول &quot;آمن&quot; للمسعفين إلى غرب البلاد بعد المواجهات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الصليب الأحمر في سوريا: لوصول "آمن" للمسعفين إلى غرب البلاد بعد المواجهات

طالب الصليب الأحمر في سوريا بوصول "آمن" للمسعفين إلى غرب البلاد، إثر المواجهات بين قوات الأمن وموالين للرئيس المخلوع بشار الأسد. 
     
وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا في بيان عن "قلق بالغ إزاء التقارير المتعلقة بأعمال العنف التي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في المنطقة الساحلية من سوريا".

ودعت إلى "احترام أرواح المدنيين" و"السماح للمسعفين والعاملين في المجال الإنساني بالوصول الآمن لتقديم المساعدة الطبية ونقل الجرحى والجثامين". 
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

الأحمر

سوريا:

لوصول

"آمن"

للمسعفين

البلاد

المواجهات

LBCI التالي
البرازيل بدأت حوارا مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية
ترامب يختار ميشال عيسى سفيرا للولايات المتحدة لدى لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-01-05

رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: معرفة مصير المفقودين في سوريا "تحدٍّ هائل"

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-22

وصول سيارات الصليب الأحمر إلى موقع تسليم الرهائن في رفح بغزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-01

وصول مركبات الصليب الأحمر إلى ميناء غزة قبل التسليم المتوقع للرهينة الإسرائيلي الثالث

LBCI
أخبار دولية
2025-03-07

تركيا تحذر من أي "استفزاز يهدد السلام" بعد الاشتباكات في غرب سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:10

زيلينسكي: أوكرانيا "ملتزمة تماما" بالحوار البناء مع الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
10:26

خامنئي: طهران لن تتفاوض تحت ضغط من أي "دولة تمارس البلطجة"

LBCI
أخبار دولية
10:05

المرحلة الثانية من اتفاق غزة... حماس تتحدث عن مؤشرات إيجابية

LBCI
أخبار دولية
09:33

البابا فرنسيس يخضع لعلاج فيزيائي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:25

شقير: دعم المرأة يتحقق بترجمة الأقوال إلى أفعال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لبنان والإصلاحات: 24 سنة من التذاكي على المجتمع الدولي

LBCI
فنّ
06:28

تُحْفَتان لبيتهوفن في عرض واحد مع الأوركسترا بقيادة كريم سعيد سلامة (صور)

LBCI
أخبار دولية
2025-03-07

حماس تدعو ترامب الى لقاء الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:03

مكتب راعوية المرأة اطلق سنة المرأة المارونية شريكة في الهوية ورسولة الايمان والرجال

LBCI
أخبار لبنان
07:42

اللبنانية الأولى في اليوم العالمي للمرأة: لبنان صامد بكنّ وبفضلكنّ

LBCI
آخر الأخبار
07:30

المرصد السوري لحقوق الإنسان: عدد القتلى على أيدي مسلحين لهم صلة بالحكومة السورية ارتفع ليتجاوز 340

LBCI
أخبار دولية
05:00

رهائن مفرج عنهم يطالبون نتانياهو بتنفيذ الاتفاق مع حماس "بالكامل"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الأجواء الرمضانية من الـForum de Beyrouth...

LBCI
أخبار دولية
13:40

ترامب يدفع بألاسكا إلى قلب أسواق الطاقة... واليابان تتطوع

LBCI
أمن وقضاء
13:39

إنتهاك إسرائيلي جديد... مستوطنون متشددون يصلون في الأراضي اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في أمن المطار... بوابات ذكية تقرأ بطاقات الصعود إلى الطائرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لبنان والإصلاحات: 24 سنة من التذاكي على المجتمع الدولي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
21:33

ترامب يختار ميشال عيسى سفيرا للولايات المتحدة لدى لبنان

LBCI
أمن وقضاء
04:54

تعميم أوصاف جثّة رجل..لمن يعرف عنه شيئًا

LBCI
صحف اليوم
00:43

تدهور سريع في صحة الحاكم السابق لمصرف لبنان (الشرق الأوسط)

LBCI
آخر الأخبار
13:39

المجلس الإسلامي الأعلى للطائفة العلوية في سوريا: العثور على جثمان الشيخ شعبان منصور عند أطراف مدينة سلحب بعد ساعات من اعتقاله

LBCI
حال الطقس
03:15

طقس متقلّب مع امطار غير شاملة.. والثلاثاء: استقرار تامّ

LBCI
آخر الأخبار
14:52

الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات على مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان حيث تم تحديد أسلحة وراجمات صواريخ تابعة له

LBCI
أمن وقضاء
08:50

الجيش: توقيف 5 أشخاص في منطقتَي رياق - البقاع والمرح - الهرمل

LBCI
أمن وقضاء
11:32

فصيلة تفتيشات المطار احبطت عملية تهريب 6 كيلو من الكبتاغون الى احدى الدول العربية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More