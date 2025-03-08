المرحلة الثانية من اتفاق غزة... حماس تتحدث عن مؤشرات إيجابية

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عبد اللطيف القانوع أن الحركة ترى مؤشرات إيجابية فيما يتعلق ببدء المرحلة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار في غزة.



وأشار في بيان، الى أن "جهود الوسطاء المصريين والقطريين مستمرة لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية والمؤشرات إيجابية".



وقال: "نؤكد جاهزيتنا لخوض مفاوضات المرحلة الثانية بما يحقق مطالب شعبنا وندعو الى تكثيف الجهود لإغاثة قطاع غزة ورفع الحصار عن شعبنا المكلوم".