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زيلينسكي: أوكرانيا "ملتزمة تماما" بالحوار البناء مع الولايات المتحدة

أخبار دولية
2025-03-08 | 11:10
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زيلينسكي: أوكرانيا &quot;ملتزمة تماما&quot; بالحوار البناء مع الولايات المتحدة
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زيلينسكي: أوكرانيا "ملتزمة تماما" بالحوار البناء مع الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا "ملتزمة تماما" بالحوار البناء مع ممثلي الولايات المتحدة خلال المحادثات التي ستستضيفها السعودية بعد أيام، مشيرا إلى أن بلاده تأمل في التوصل لاتفاق على القرارات والخطوات اللازمة.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس: "تسعى أوكرانيا إلى السلام منذ اللحظة الأولى لهذه الحرب. وهناك مقترحات واقعية على الطاولة. يجب التحرك بسرعة وفعالية".

وأضاف: "من جانبنا، نحن ملتزمون تماما بالحوار البناء، ونأمل أن نناقش القرارات والخطوات اللازمة وأن نتوصل لاتفاق بشأنها".

أخبار دولية

زيلينسكي

أوكرانيا

الولايات المتحدة

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