اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة في ألمانيا

أعلن المحافظون الألمان بزعامة فريدريش ميرتس والحزب الاشتراكي الديموقراطي (يسار الوسط) التوصل إلى اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة تهدف إلى الاستثمار بقوة لإنعاش وتحصين أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.



وقال المستشار الألماني العتيد للصحافيين: "لقد أعددنا وثيقة مشتركة وتوصلنا إلى اتفاق بشأن مجموعة من القضايا".



وأشار الى أن الشركاء سيبدأون على الأرجح مفاوضات مفصلة الأسبوع المقبل بهدف تشكيل حكومة جديدة.



وقال ميرتس: "نحن جميعا مدركون أن لدينا مهمة كبيرة يجب انجازها" وسط "التحديات التي تواجه أوروبا بأسرها".



من جانبه، قال الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديموقراطي لارس كلينغبيل: "لقد قمنا بخطوة أولى".



وأوضح ميرتس أن الطرفين نجحا في التغلب على خلافاتهما بشأن الهجرة.



وبالتالي وافق الحزب الاشتراكي الديموقراطي على مقترح مثير للجدل قدمه المحافظون بشأن تعزيز الرقابة على الحدود "بالاتفاق مع الشركاء الأوروبيين" وصد المهاجرين غير الشرعيين.



وفرض الاشتراكيون الديموقراطيون، من جهتهم، مطلبهم بزيادة الحد الأدنى للأجور، بحسب كلينغبيل.



وأثار الحزبان مفاجأة في وقت سابق هذا الأسبوع باتفاقهما على خطة استثمار ضخمة في الدفاع والبنى التحتية تصل الى مئات مليارات اليورو.