حماس تحذر من "تداعيات" منع دخول المساعدات على الرهائن

نددت حركة "حماس" بمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وأكّدت أنّ الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع سيتضرّرون جراء ذلك بدورهم.



وقالت الحركة في بيان إنّ الحكومة الإسرائيلية "تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها في قطاع غزة بارتكاب جريمة حرب العقاب الجماعي ضد أكثر من مليوني مدني فلسطيني من خلال التجويع والحرمان من ضروريات الحياة الأساسية لليوم السابع على التوالي".



وأضافت أنّ "تداعيات هذه الجريمة لا تقتصر على شعبنا في غزة بل تشمل أسرى الاحتلال لدى المقاومة الذين يتأثرون أيضا بنقص الغذاء والدواء والرعاية الصحية".

