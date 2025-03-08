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المرصد السّوري: مقتل 532 مدنيًا علويًا على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها منذ الخميس
أخبار دولية
2025-03-08 | 11:48
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المرصد السّوري: مقتل 532 مدنيًا علويًا على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها منذ الخميس
أفاد المرصد السوريّ لحقوق الإنسان بأنّ أكثر من 530 مدنيًا علويًا قتلوا، منذ الخميس، على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها، وذلك خلال عمليات تمشيط واشتباكات مع موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في غرب البلاد.
وأورد المرصد "مقتل 532 مدنيًا علويًا في مناطق الساحل السوريّ وجبال اللاذقية على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها" منذ الخميس.
وترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية منذ بدء الاشتباكات الخميس إلى 745 قتيلًا، بينهم 213 من قوات الأمن والمسلحين الموالين للأسد، حسب المصدر ذاته.
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