عراقجي: إيران "لم تتلق حتى الآن" رسالة من ترامب

أعلن وزير الخارجية الإيراني أن بلاده "لم تتلق شيئا حتى الآن" من دونالد ترامب بهدف إجراء مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك غداة إعلان الرئيس الأميركي أنه بعث بـ"رسالة" في هذا الصدد.



وقال عباس عراقجي ردا على سؤال لصحافي في التلفزيون الرسمي على هامش اجتماع مع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي: "سمعنا كلاما (عن رسالة)، لكننا لم نتلق شيئا حتى الآن".