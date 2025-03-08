ناشطون مؤيدون للفلسطينيين يهاجمون ملعب غولف لترامب في اسكتلندا

استهدف ناشطون مؤيدون للفلسطينيين ملعب غولف في اسكتلندا يملكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الجمعة السبت، كاتبين على العشب عبارة "غزة ليست للبيع".



وأُلقي طلاء أحمر على واجهة مبنى نادي الغولف الواقع في تيرنبيري في جنوب غرب اسكتلندا، بحسب صور نشرتها مجموعة "بالستاين أكشن".



وكتبت المجموعة عبارة "الحرية لغزة" وعبارة "الحرية لفلسطين" على الجدران. كما كتبت عبارة "غزة ليست للبيع" على العشب بأحرف بيضاء بطول أكثر من مترين.



وتعرض الملعب أيضا لأضرار من خلال قلب التربة.



وقال متحدث باسم المجموعة في بيان إنها "ترفض معاملة دونالد ترامب لغزة كأنها ملك له يتصرف فيه كما يحلو له".



وأضاف: "أظهرنا له أن ممتلكاته ليست بمأمن من أعمال المقاومة"، متعهدا بمواصلة التحرك ضد "الاستعمار الأميركي والإسرائيلي" في فلسطين.



وأثار ترامب تنديدا واسع النطاق في كل أنحاء العالم باقتراحه تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن المجاورتين، لتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".



وقالت شرطة اسكتلندا التي أُبلغت في الساعة 4,40 صباح السبت (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش)، إنها تواصل تحقيقاتها، داعية أي شخص لديه معلومات الى الاتصال بها.



وقال متحدث باسم مجموعة ترامب في تيرنبيري: "إنه عمل صبياني وإجرامي". وأضاف أن "الفريق الرائع" المسؤول عن ملعب الغولف "سيضمن ألا يكون لهذا الأمر أي تأثير على أنشطة الشركة".



وأكد المتحدث أن "تيرنبيري يعد كنزا وطنيا وسيظل الرمز الأول للفخامة والتميّز في عالم الغولف".