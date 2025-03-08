هيئة حقوقية: تزايد الخلافات السياسية في جنوب السودان يهدد عملية السلام

أعلنت هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة أنّ تزايد العنف والخلافات السياسية في جنوب السودان يهدد عملية السلام الهشة هناك، وذلك بعد أيام من إلقاء القبض على عدد من المسؤولين المتحالفين مع نائب رئيس البلاد.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقت قوات أمن موالية للرئيس سلفا كير القبض على وزيرين وعدد من كبار المسؤولين العسكريين المتحالفين مع ريك مشار.



وقال المتحدث باسم الحكومة ميخائيل ماكوي إن عمليات الاحتجاز تمت لأن المسؤولين الموالين لمشار "يخالفون القانون".



واتهم ماكوي القوات الموالية لمشار بالتعاون مع الجيش الأبيض ومهاجمة ثكنة عسكرية بالقرب من بلدة الناصر في الرابع من مارس آذار.



ونفى حزب مشار هذه الاتهامات.



وقالت وكالة المخابرات التابعة لجهاز الأمن الوطني اليوم إنها ألقت القبض على عدة أشخاص "يعتقد أن لهم صلات مؤكدة بالمواجهة العسكرية" في الناصر وبلدة أخرى قريبة منها.