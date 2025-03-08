الجمهوريون: مشروع قانون للتمويل الموقت مدته ستة أشهر وسيُجنّب إغلاق حكوميّ

أعلن الجمهوريون - الذين يسيطرون على مجلس النواب الأميركيّ - مشروع قانون للتمويل الموقت مدته ستة أشهر، والذي إذا أقره الكونغرس سيؤدي إلى تجنب إغلاق حكوميّ في 14 آذار ويمدد التمويل الحالي للحكومة حتى السنة المالية 2025.