القوات الروسية شنت هجوما لاستعادة السيطرة على أراض في هذه المنطقة

شنت القوات الروسية هجوما واسع النطاق لاستعادة السيطرة على أراض في منطقة كورسك في غرب البلاد من القوات الأوكرانية، وفق ما اعلن مدونون عسكريون وقائد روسي كبير.



وتوغلت القوات الأوكرانية في كورسك خلال الصيف الماضي واستولت على مساحة من المنطقة في توغل مباغت، وذلك بعد أكثر من عامين من إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامره بإرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا.



وقال الميجر جنرال أبتي علاء الدينوف، وهو قائد وحدة شيشانية تساند القوات الروسية في كورسك، على تيليغرام "تشن جميع الوحدات هجوما واسع النطاق في جميع اتجاهات قطاع الجبهة في كورسك... العدو يتخلى عن مواقعه".