ترامب: مجلسا النواب والشيوخ وضعا مشروع قانون للتمويل جيدا للغاية

وضع مجلسا النواب والشيوخ "مشروع قانون للتمويل جيدا للغاية"، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وحث الجمهوريين على التصويت لصالحه خلال الأيام المقبلة بينما حذر من أن الديمقراطيين سوف "يبذلون كل ما في وسعهم " من أجل أن يكون هناك إغلاق حكومي.



وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "أطلب منكم جميعًا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب البيت المالي للبلاد حتى أيلول، سيبذل الديمقراطيون كل ما في وسعهم لإغلاق حكومتنا، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك".