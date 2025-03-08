الفاتيكان: البابا فرنسيس "يستجيب بشكل جيّد للعلاج"

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس الذي يعالج في المستشفى من التهاب رئوي، يستجيب بشكل جيد للعلاج، مشيرا إلى أن حال البابا البالغ 88 عاما تشهد "تحسنا تدريجيا".



ويقبع البابا فرنسيس في مستشفى جيميلي في روما منذ 14 شباط، ومذّاك لم يسجّل له أي ظهور علني.



ومنذ إدخاله المستشفى تعرّض البابا لنوبات ضيق تنفّس عدة، لكن حاله توصف منذ أيام بأنها "مستقرة".



وجاء في بيان للفاتيكان: "ظلّ الوضع السريري لقداسة البابا في الأيام الأخيرة مستقرا، وبالتالي يستجيب بشكل جيّد للعلاج. لذلك هناك تحسّن تدريجي طفيف".



وقال الفاتيكان في نشرة مسائية: "على الرغم من أن فرنسيس لا يعاني من حمى ووضعه مستقر"، يريد أطباؤه أن تتواصل النتائج الإيجابية "في الأيام المقبلة" قبل تقديم أي تشخيص.