إسرائيل سترسل وفدا إلى الدوحة الإثنين

أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن اسرائيل سترسل وفدا الى الدوحة الإثنين ليناقش مع الوسطاء الدوليين استمرار الهدنة مع حماس في غزة والتي بدأت في 19 كانون الثاني.



وقال المكتب في بيان: "إسرائيل تقبل دعوة الوسطاء المدعومين من الولايات المتحدة وسترسل وفدا الى الدوحة الإثنين بهدف المضي قدما في المفاوضات".