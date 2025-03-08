الكنائس السورية تستنكر "المجازر التي تستهدف المواطنين الأبرياء"

استنكرت الكنائس السورية "المجازر التي تستهدف المواطنين الأبرياء".



وجاء في بيان مشترك لبطاركة الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس والروم الملكيين الكاثوليك: "تشهد سوريا في الأيام الأخيرة تصاعدًا خطيرًا في أعمال العنف والتنكيل والقتل، وقد أسفرت عن تعد على المواطنين المدنيين الأبرياء، ومن بينهم نساء وأطفال".



ودان البطاركة "بشدة أي تعدٍّ يمسّ السلم الأهلي" و"المجازر التي تستهدف المواطنين الأبرياء"، داعين إلى "وضع حدٍّ لهذه الأعمال المروعة".