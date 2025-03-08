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المرصد السوري: مقتل 745 مدنيا علويا على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها
أخبار دولية
2025-03-08 | 15:54
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المرصد السوري: مقتل 745 مدنيا علويا على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها
أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن أكثر من 700 مدني علوي قتلوا منذ الخميس على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها خلال عمليات ومعارك مع موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في غرب البلاد.
واورد المرصد أن "745 مدنيا علويا قتلوا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية من جانب قوات الأمن ومجموعات رديفة" منذ الخميس.
وبذلك، ترتفع حصيلة أعمال العنف الى أكثر من 1018 قتيلا، بينهم 273 عنصرا من قوات الأمن ومسلحين موالين للأسد، وفق المصدر نفسه.
أخبار دولية
المرصد السوري
علوي
الساحل السوري
اللاذقية
قوات الأمن السورية
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