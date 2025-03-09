رئيس الوزراء الأسترالي: أستراليا يمكن أن تشارك ببعثة لحفظ السلام في أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أنّ بلاده يمكن أن تفكر في المشاركة في مهمة لحفظ السلام في أوكرانيا إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.



وقال ألبانيزي بعد تواصله مع نظيره البريطاني كير ستارمر: "لقد أوضحتُ، علنا وفي مناسبات عديدة، أننا يمكن أن نفكر في المشاركة في أي مهمة لحفظ السلام في أوكرانيا".



وأضاف: "بلدينا واضحان جدا لناحية دعمهما أوكرانيا"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن "الوقت لا يزال مبكرا جدا" لمناقشة مسألة نشر قوات أسترالية.



وشدد على أنه لا يمكن أن يكون هناك بعثة لحفظ السلام، من دون وجود سلام".