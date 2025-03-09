الصين تتوعد بـ"تضييق الخناق" على تايوان في حال تصاعد النزعة الاستقلالية

توعد الجيش الصيني بـ"تضييق الخناق" على تايوان في حال تصاعد النزعة الاستقلالية في الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، محذرا المؤيدين لذلك بضرورة التراجع عن "حافة الهاوية".



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدث باسم الجيش وو تشيان قوله: "كلما تفشّى انفصاليو "استقلال تايوان"، كلما ضاق الخناق حول أعناقهم، وكلما زاد حد السيف المسلط فوق رؤوسهم".



وأكد أن الجيش "هو قوة تحرك في مواجهة الانفصال ولتعزيز إعادة التوحيد".



