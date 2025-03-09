روسيا تسقط 88 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن بيانات وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 88 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا في خلال الليل.