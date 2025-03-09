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مناورات بحرية بين إيران وروسيا والصين تبدأ الاثنين

أخبار دولية
2025-03-09 | 01:50
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مناورات بحرية بين إيران وروسيا والصين تبدأ الاثنين
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مناورات بحرية بين إيران وروسيا والصين تبدأ الاثنين


أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن مناورات بحرية مشتركة تنظم سنويا بين إيران وروسيا والصين ستبدأ غدا الاثنين في ميناء جابهار جنوب شرق إيران.

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