الشرع يدعو الى "الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي" في سوريا

دعا الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الى "الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي"، بعد مقتل أكثر من ألف شخص بينهم مئات المدنيين العلويين، في اشتباكات بدأت الخميس في المنطقة الساحلية بغرب البلاد.وقال الشرع في خلال كلمة ألقاها في مسجد بدمشق إن "ما يحصل في البلد هو تحديات متوقعة"، مضيفا أنه "يجب أن نحافظ على الوحدة الوطنية، على السلم الأهلي قدر المستطاع".وشدد على أن السوريين قادرون على العيش سوية بهذا البلد قدر المستطاع".