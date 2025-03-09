البابا فرنسيس أمضى ليلة هادئة ويخلد للراحة في المستشفى

أمضى البابا فرنسيس ليلة هادئة في المستشفى، بحسب ما أعلن الفاتيكان صباح الأحد، غداة تأكيده أن حال الحبر الأعظم تشهد تحسنا.



وقال الفاتيكان في نشرة صباحية إن "الليلة كانت هادئة، البابا يخلد للراحة" في مستشفى جيميلي في روما، والذي أدخل إليه في 14 شباط.



ولم يعان البابا فرنسيس في الأيام الماضية من نوبات ضيق التنفس التي أصيب بها منذ إدخاله المستشفى. وأكد الفاتيكان أن حاله "مستقرة".