حماس: لقاءات عُقدت مع أميركا حول اتفاق غزة

أكد القيادي في حركة حماس طاهر النونو أن لقاءات عديدة عقدت بين قيادات الحركة والمبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بوهلر.



وقال النونو لرويترز إن "لقاءت عدة تمت بالفعل بالدوحة تركزت حول إطلاق أحد الأسرى مزدوجي الجنسية وتعاملنا بإيجابية ومرونة كبيرة بما يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني".