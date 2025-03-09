الجيش الإسرائيلي: شنينا غارة على أشخاص كانوا يزرعون "عبوة ناسفة" في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ غارة استهدفت أشخاصا كانوا يقومون بزرع "عبوة ناسفة" قرب قواته في شمال قطاع غزة.وقال الجيش في بيان: "في وقت سابق، تم رصد عدد من الإرهابيين يحاولون زرع عبوة ناسفة" قرب قواتنا في شمال قطاع غزة"، مضيفا: "قام سلاح الجو الإسرائيلي بشن غارة على الإرهابيين".