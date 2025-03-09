اندلاع اشتباكات في محطة بانياس للطاقة في سوريا

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن اشتباكات اندلعت في محطة بانياس للطاقة في سوريا.



وقالت الوكالة إن الاشتباكات اندلعت مع قوات الأمن في المحطة بعد هجوم "لفلول النظام السابق".