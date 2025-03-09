برلين تعرب عن "صدمتها" إزاء تقارير بشأن عمليات قتل جماعي في سوريا

وصفت ألمانيا تقارير تفيد بمقتل أكثر من ألف شخص في الساحل السوري بأنها "صادمة"، في إشارة إلى اشتباكات هي الأعنف في سوريا منذ إطاحة بشار الأسد.



وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان: "تقع على عاتق الحكومة الانتقالية مسؤولية منع وقوع مزيد من الهجمات والتحقيق في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها".

وأضافت: "نحضّ بشدة كل الأطراف على إنهاء العنف".