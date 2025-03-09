جهاز الخدمة السرية الأميركي: أطلقنا النار على مسلح قرب البيت الأبيض



أعلن جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة في بيان، أن أفراده أطلقوا النار على مسلح خارج البيت الأبيض بعد مواجهة مع قوات إنفاذ القانون في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.



ولم يكن الرئيس دونالد ترامب في المقر وقتها.