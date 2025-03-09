روبيو يتوجه إلى السعودية هذا الأسبوع للقاء مسؤولين أوكرانيين

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن الوزير ماركو روبيو سيزور السعودية في الفترة من 10 إلى 12 آذار لإجراء محادثات مع مسؤولين أوكرانيين.